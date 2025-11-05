Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 05. 11. 2025.

Ljubav Otvoreni ste za preobražaj sebe samih. Prihvaćate kritike na vlastiti račun. S vama se može mirno razgovarati. Partner(ica) je u velikom čudu.   

Posao Ako želite poboljšati vlastito poslovanje, morate se pokrenuti u konstruktivnom pravcu. Upravo će vam se danas ta ideja iskristalizirati u glavi.   

Zdravlje Nakon spoznaje da vas pasivnost uništava, ubrzati ćete ritam življenja. Možda iznova krenete upražnjavati određene sportske aktivnosti.    

Horoskop
