Dnevni horoskop, Djevica, 05. 11. 2025.

Ljubav U potrazi ste za idealnom ljubavnom vezom. Iza vaše strastvene žudnje za savršenstvom, skriva se velika potreba za praktičnim fokusom.

Posao Netko od članova vaše obitelji pomaže vam u poslovnom smislu, i niste zbog toga sretni i zadovoljni, jer ono što želite je potpuna nezavisnost.

Zdravlje Preosjetljivi ste na vlastito ja. Nitko vas ne smije dotaknuti, jer odmah burno eksplodirate. Bespomoćni ste u svezi vlastitih raspoloženja.

