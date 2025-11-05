Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 05. 11. 2025.
Ljubav U potrazi ste za idealnom ljubavnom vezom. Iza vaše strastvene žudnje za savršenstvom, skriva se velika potreba za praktičnim fokusom.
Posao Netko od članova vaše obitelji pomaže vam u poslovnom smislu, i niste zbog toga sretni i zadovoljni, jer ono što želite je potpuna nezavisnost.
Zdravlje Preosjetljivi ste na vlastito ja. Nitko vas ne smije dotaknuti, jer odmah burno eksplodirate. Bespomoćni ste u svezi vlastitih raspoloženja.
