Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 11. 2025.

Ljubav Sigurni ste u vlastitu životnu filozofiju. Mislite da ste uvijek u pravu. Danas će vam partner(ica) reći nešto važno o vama što nikada prije nije.

Posao Ono o čemu sanjate ne provodite u djelo, i to u vama rađa nezadovoljstvo. Pojasnite sebi što točno želite, i tek onda hrabro djelujte.

Zdravlje Nisu vam jasni vaši postupci. Nemate kontrolu nad vlastitim strastima. Dopuštate da vas voda nosi. Izgubili ste red i raspored u životu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn