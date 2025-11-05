Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 11. 2025.
Ljubav Sigurni ste u vlastitu životnu filozofiju. Mislite da ste uvijek u pravu. Danas će vam partner(ica) reći nešto važno o vama što nikada prije nije.  

Posao Ono o čemu sanjate ne provodite u djelo, i to u vama rađa nezadovoljstvo. Pojasnite sebi što točno želite, i tek onda hrabro djelujte.  

Zdravlje Nisu vam jasni vaši postupci. Nemate kontrolu nad vlastitim strastima. Dopuštate da vas voda nosi. Izgubili ste red i raspored u životu.   

Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 11. 2025.