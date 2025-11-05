Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 11. 2025.
Ljubav Sigurni ste u vlastitu životnu filozofiju. Mislite da ste uvijek u pravu. Danas će vam partner(ica) reći nešto važno o vama što nikada prije nije.
Posao Ono o čemu sanjate ne provodite u djelo, i to u vama rađa nezadovoljstvo. Pojasnite sebi što točno želite, i tek onda hrabro djelujte.
Zdravlje Nisu vam jasni vaši postupci. Nemate kontrolu nad vlastitim strastima. Dopuštate da vas voda nosi. Izgubili ste red i raspored u životu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEOČEKIVANI JUNAK /
Nevjerojatni Kompany postavio rekord koji nije uspio niti jedan trener u povijesti 'liga petice'
LOŠ PREDZNAK /
Ako je vjerovati prošlosti, Real ove sezone neće ni do polufinala Lige prvaka
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 11. 2025.