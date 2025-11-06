Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 06. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 06. 11. 2025.
Ljubav Vodite zanimljiv društveni život. Iznenada ste postali popularni u širem okružju. Možda se zagledate u osobu koja vam uopće ne odgovara.  

Posao Vremena se mijenjaju, i više niste isti. Umjesto obrane, krenuli ste u kontranapad. Vaša nova poslovna taktika pokazat će se profitabilnom.   

Zdravlje Putujete kroz nebeske sfere ljubavi. Određenu osobu vidite ljepšom i boljom nego što stvarno jest. Snovi mogu biti povezani s opasnošću.      

