Dnevni horoskop, Ovan, 06. 11. 2025.

Ljubav Dajete sebi previše slobode, i vaša nova ljubavna priča ima malo izgleda za opstanak. Idete iz veze u vezu, i pitate se zašto se osjećate loše.

Posao Kuda god krenuli, nećete moći izbjeći nove poslovne pregovore. Najveće šanse za malo mira imati ćete ako isključite vaše mobilne uređaje

Zdravlje S obzirom na planetarne utjecaje, vjerojatno ćete sanjati proročanske snove. Uz pomoć neba, dotaknuti ćete suštinu vlastitoga bića.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn