Dnevni horoskop, Ovan, 06. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 06. 11. 2025.
Ljubav Dajete sebi previše slobode, i vaša nova ljubavna priča ima malo izgleda za opstanak. Idete iz veze u vezu, i pitate se zašto se osjećate loše.    

Posao Kuda god krenuli, nećete moći izbjeći nove poslovne pregovore. Najveće šanse za malo mira imati ćete ako isključite vaše mobilne uređaje   

Zdravlje S obzirom na planetarne utjecaje, vjerojatno ćete sanjati  proročanske snove. Uz pomoć neba, dotaknuti ćete suštinu vlastitoga bića.     

