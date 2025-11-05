Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 11. 2025.
Ljubav Stali ste na kočnicu, i više ne jurite bezglavo. Koncentrirani ste na one s kojima ste bliski. Dobro je da razmišljate o posljedicama vaših djela.  

Posao Vaš financijski minus sve je izraženiji. Potrebna vam je reforma poslovanja, i jasna vizija budućeg razvoja. Ne žurite prebrzo u promjene.    

Zdravlje Mogući su problemi s visokim tlakom, i to posebno kod vas koji imate kroničnih kardioloških problema. Strogo se držite propisane terapije.  

Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 11. 2025.