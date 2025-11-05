Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 11. 2025.
Ljubav Do izražaja dolaze vaše diplomatske sposobnosti. Lako rješavate nesporazume s partner(ic)om. Ljubav vam je prva po rasporedu važnosti.  

Posao U dobrim ste odnosima s većinom suradnika, i na taj način štitite vlastiti položaj. Oni malobrojni koji vas ne vole, trenutno nisu poduzetni.   

Zdravlje Sretni ste, jer vas ništa ne boli. Zaštićeni ste skladnim i blagotvornim planetarnim utjecajima. Najgore stvari, daleko su iza vas.   

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 11. 2025.