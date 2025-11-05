Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 05. 11. 2025.
Ljubav Do izražaja dolaze vaše diplomatske sposobnosti. Lako rješavate nesporazume s partner(ic)om. Ljubav vam je prva po rasporedu važnosti.
Posao U dobrim ste odnosima s većinom suradnika, i na taj način štitite vlastiti položaj. Oni malobrojni koji vas ne vole, trenutno nisu poduzetni.
Zdravlje Sretni ste, jer vas ništa ne boli. Zaštićeni ste skladnim i blagotvornim planetarnim utjecajima. Najgore stvari, daleko su iza vas.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEOČEKIVANI JUNAK /
Nevjerojatni Kompany postavio rekord koji nije uspio niti jedan trener u povijesti 'liga petice'
LOŠ PREDZNAK /
Ako je vjerovati prošlosti, Real ove sezone neće ni do polufinala Lige prvaka
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 05. 11. 2025.