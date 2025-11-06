Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 11. 2025.

Ljubav Previše ste otvoreni i povjerljivi prema ljudima koje ne poznajete dovoljno dobro. Uznemiriti će vas novi (jako bezobrazan) trač o vama.

Posao U velikom ste financijskom minusu, i ne vidite izlaz iz situacije u kojoj se nalazite. Možda se odnekud pojavi vaš anđeo čuvar, sponzor spasitelj.

Zdravlje Moguća je hitna medicinska intervencija. Ako ste vi dobro i zdravo, možda se kod nekoga iz vaše obitelji aktualiziraju zdravstveni problemi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn