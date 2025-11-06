Dnevni horoskop, Bik, 06. 11. 2025.

Ljubav Postali ste arogantni i bahati, a da to niste ni primijetili. Ne biste trebali graditi odnose na nadmoći i dominaciji. Jedina prava moć je ljubav.

Posao Dobro vam ide, uspješni ste u poslu, nemate razloga za nezadovoljstvo. U poziciji ste u kojoj možete biti od velike pomoći drugima.

Zdravlje Probleme vam stvara vaša nezasitna volja za moć. Umjesto za druge, radite protiv drugih. Suočite se s naravi moći u sebi, za vaše dobro.

