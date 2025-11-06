Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. 11. 2025.

Ljubav Hiroviti ste i od vas je svašta nešto za očekivati. Partner(ica) ima brojne prigovore na vaš račun, a vi se pravite da ih ne čujete ili ih ignorirate.

Posao Ne dovršavate projekte. Uzalud trošite vrijeme i energiju. Samokontrola i ustrajnost dobitna su kombinacija za vaš prosperitet.

Zdravlje Osjećate se rasijano i neartikulirano. Mir je za vas imaginarni pojam. Potreban vam je kontakt s prirodom. Priroda će vas smiriti i nadahnuti.

