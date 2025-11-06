Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 11. 2025.

Ljubav Vaše reakcije su prebrze i preoštre. Ne razmišljate o onome što izgovarate. Jedna vaša pogrešna riječ nekome će pokvariti raspoloženje.

Posao Previše ste zapaljivi, nemate mira, zanimaju vas ekscentrične djelatnosti. Usamljenički stavovi stvaraju vam probleme poslovne prirode.

Zdravlje Od drugih očekujete da budu ono što nisu, i upravo to stvara žestoke situacije u vašem bliskom okružju. Izbjegavajte svađe i sukobe.

