Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 11. 2025.
Ljubav Niste previše zainteresirani za svijet uokolo vas. Ponašate se kao da ste sami sebi dovoljni. Vaša ljubavna situacija daleko je od zadovoljavajuće.
Posao Imate problema s koncentracijom. Čekate da se važne promjene same od sebe dogode. Možda ostvarite krasan dobitak u igrama na sreću.
Zdravlje Uništava vas dosada i monotonija. U vašem životu ne događa se ništa značajno. Kod vas sve stoji na mjestu, a cijeli svijet se stalno vrti u krug.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NOVI REKORDI /
Haaland je nezaustavljiv! Guardiola je ponovno naštimao orkestar, a Građani pucaju na sami vrh
PROMJENA NA VRHU /
Haaland, Kane i Mbappe gledaju mu u leđa: Znate li tko je najbolji strijelac Lige prvaka?
PONIŠTEN I PENAL /
VAR im ukrao snove: Pogledajte zašto je hrabrim Belgijcima poništen gol za pobjedu protiv Barce
EUFORIJA /
Zvezda pregazila Panathinaikos! Beograd gorio dok su Grci nestajali s parketa...
ZBOGOM KAVIĆU /
Jedini snimatelj koji je postavljao pitanja, premijere pozivao na red, a izbornicima objašnjavao taktiku
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 11. 2025.