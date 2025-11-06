Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 11. 2025.
Ljubav Niste previše zainteresirani za svijet uokolo vas. Ponašate se kao da ste sami sebi dovoljni. Vaša ljubavna situacija daleko je od zadovoljavajuće.   

Posao Imate problema s koncentracijom. Čekate da se važne promjene same od sebe dogode. Možda ostvarite krasan dobitak u igrama na sreću.    

Zdravlje Uništava vas dosada i monotonija. U vašem životu ne događa se ništa značajno. Kod vas sve stoji na mjestu, a cijeli svijet se stalno vrti u krug.   

