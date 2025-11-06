Dnevni horoskop, Djevica, 06. 11. 2025.

Ljubav Niste sigurni u vlastite vrijednosti i sposobnosti. Sami sebe poništavate. Dopustite sebi nove izazove. Ne plašite se ljubavnog poraza.

Posao Ukopani ste na mjestu. Natrag ne želite, a strahujete od koraka unaprijed. Vaša poslovna budućnost ovisi o vašem vrijednom angažmanu.

Zdravlje Netko vam pruža mentalnu i emocionalnu potporu. Vjerojatno je riječ o jednoj starijoj osobi. Sve vam je važniji osjećaj zaštite i zbrinutosti.

