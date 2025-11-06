Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 11. 2025.
×
Foto:

6.11.2025.
0:01
Vladislav Miletić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav Niste sigurni u vlastite vrijednosti i sposobnosti. Sami sebe poništavate. Dopustite sebi nove izazove. Ne plašite se ljubavnog poraza.   

Posao Ukopani ste na mjestu. Natrag ne želite, a strahujete od koraka unaprijed. Vaša poslovna budućnost ovisi o vašem vrijednom angažmanu.     

Zdravlje Netko vam pruža mentalnu i emocionalnu potporu. Vjerojatno je riječ o jednoj starijoj osobi. Sve vam je važniji osjećaj zaštite i zbrinutosti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 06. 11. 2025.