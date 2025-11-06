Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 06. 11. 2025.
Ljubav Odugovlačite s odgovorima, jer niste sigurni da li vas on(a) voli. Možda se u međuvremenu upetljate u vezu s osobom koja je već zauzeta.  

Posao Vaše poslovanje je stabilno i nemate posebnih razloga za žalbe i pritužbe. Probleme vam stvaraju neumjerene želje za luksuznim stvarima.   

Zdravlje Zbunjeni ste i nesigurni. Ne znate što točno želite. Opterećuju vas određena zbivanja iz vaše prošlosti koja uporno ne uspijevate zaboraviti.   

