Dnevni horoskop, Jarac, 06. 11. 2025.
Ljubav Skloni ste izolaciji i usamljivanju. Izbjegavate kontakte s okolnim svijetom. On ili ona živi u uvjerenju da nešto skrivate od njega ili nje.
Posao Važno je da se potrudite ispraviti narušene poslovne odnose. Netko će danas odbiti suradnju s vama zbog toga što ste postali nepouzdani.
Zdravlje U potrazi ste za unutarnjim mirom, a mir nije lako dostižna i ostvariva stvar. U želji da se smirite, pomoći će vam iskrena introspekcija.
