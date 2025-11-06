Dnevni horoskop, Jarac, 06. 11. 2025.

Ljubav Skloni ste izolaciji i usamljivanju. Izbjegavate kontakte s okolnim svijetom. On ili ona živi u uvjerenju da nešto skrivate od njega ili nje.

Posao Važno je da se potrudite ispraviti narušene poslovne odnose. Netko će danas odbiti suradnju s vama zbog toga što ste postali nepouzdani.

Zdravlje U potrazi ste za unutarnjim mirom, a mir nije lako dostižna i ostvariva stvar. U želji da se smirite, pomoći će vam iskrena introspekcija.

