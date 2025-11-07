Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 07. 11. 2025.
Ljubav Provesti ćete više sati u ugodnom društvu. Osoba koja ima smisla za humor, brzo će vas oduševiti. Dosta vam je pesimističnih misli i tmurnih ljudi.
Posao Vaša poslovna situacija se stabilizira. Prošli ste kroz teško razdoblje, i vaši veliki strahovi ipak se nisu ostvarili. Do daljnjeg, ostajete tu gdje jeste.
Zdravlje Mogući su problemi s bubrezima, i to posebno kod starije populacije vašeg astrološkog znaka. Izgledna je hitna medicinska intervencija.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NISU ZNALI DA IH SE SNIMA /
Pogledajte što su Kovačević i Mišić radili i gdje je kapetan Dinama otišao nakon utakmice
minus u poljskoj /
Katastrofa Zrinjskog u Europi: Momčad Igora Štimca doživjela najteži poraz u povijesti
VRLO RISKANTNO /
Sanchez nakon remija u Gibraltaru: 'Igrati ovdje je opasno po zdravlje, ovo nije nogomet'
ŠTO SE DOGAĐA? /
Dijelovi Splita pod blokadoma: Policija s dugim cijevima zaustavljala vozače
SAMO BOD NA GIBRALTARU /
Rijeka razočarala legendu: 'Ovo je bilo jako slabo, a njemu mogu zahvaliti što nisu izgubili'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 07. 11. 2025.