Dnevni horoskop, Rak, 07. 11. 2025.

Ljubav Provesti ćete više sati u ugodnom društvu. Osoba koja ima smisla za humor, brzo će vas oduševiti. Dosta vam je pesimističnih misli i tmurnih ljudi.

Posao Vaša poslovna situacija se stabilizira. Prošli ste kroz teško razdoblje, i vaši veliki strahovi ipak se nisu ostvarili. Do daljnjeg, ostajete tu gdje jeste.

Zdravlje Mogući su problemi s bubrezima, i to posebno kod starije populacije vašeg astrološkog znaka. Izgledna je hitna medicinska intervencija.

