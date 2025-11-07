Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 07. 11. 2025.
Ljubav Imate sve predispozicije za sretan ljubavni život, ali i dalje niste zadovoljni. Kada je sve previše mirno i skladno, vi se počinjete dosađivati.
Posao Stalno nešto novo planirate, i po entuzijazmu ste prvi u cijelom Zodijaku. Ne završavate započete stvari, i zbog toga se (još) niste obogatili.
Zdravlje Netko će vam održati važnu životnu lekciju, uslijed koje ćete se osjećati neugodno i posramljeno. Iskrenost i pravednost nemaju alternativu.
