Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 07. 11. 2025.
Ljubav Imate sve predispozicije za sretan ljubavni život, ali i dalje niste zadovoljni. Kada je sve previše mirno i skladno, vi se počinjete dosađivati.  

Posao Stalno nešto novo planirate, i po entuzijazmu ste prvi u cijelom Zodijaku. Ne završavate započete stvari, i zbog toga se (još) niste obogatili.  

Zdravlje Netko će vam održati važnu životnu lekciju, uslijed koje ćete se osjećati neugodno i posramljeno. Iskrenost i pravednost nemaju alternativu.  

