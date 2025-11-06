Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 06. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 06. 11. 2025.
Ljubav Skloni ste osjećajima samosažaljenja. Sami sebe tješite i opravdavate. Povlađivanje sebi samima neće vam pomoći da se vratite u normalu.   

Posao Nemate samopouzdanja, i zbog toga trpi vaša kreativnost. Fokusirani ste na destruktivne radnje, i ne vidite dobre i pozitivne stvari uokolo vas.  

Zdravlje Niste stabilni u svezi emocija, a i mentalno ste poprilično rasuti. Potreban vam je konstruktivan poticaj za promjenu mišljenja i ponašanja.  

