Dnevni horoskop, Ribe, 06. 11. 2025.

Ljubav Skloni ste osjećajima samosažaljenja. Sami sebe tješite i opravdavate. Povlađivanje sebi samima neće vam pomoći da se vratite u normalu.

Posao Nemate samopouzdanja, i zbog toga trpi vaša kreativnost. Fokusirani ste na destruktivne radnje, i ne vidite dobre i pozitivne stvari uokolo vas.

Zdravlje Niste stabilni u svezi emocija, a i mentalno ste poprilično rasuti. Potreban vam je konstruktivan poticaj za promjenu mišljenja i ponašanja.

