Dnevni horoskop, Bik, 07. 11. 2025.

Ljubav Savršeno se slažete s njim ili s njom, i ne možete se tome načuditi. Planeti su se okrenuli u vašu korist. Uživate u životu punim plućima.

Posao Nije baš sve tako crno kako ste mislili da jest. Došlo je do velike promjene u vašem mentalnom sklopu, i sada točno znate što želite raditi.

Zdravlje Vaša psihofizička situacija se popravlja. Iznenada su nestale sve vaše boli i patnje. Nema smisla živjeti u prošlosti. Sada ste sve što jeste.

