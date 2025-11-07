FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 07. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Želite promjene, ali ništa ne činite da do promjena dođe. Ljubav morate zaslužiti, nema drugog puta. Važno je da ste dobri i velikodušni.     

Posao Cijeli dan ćete ispravljati vlastite financijske pogreške. Ono što niste odradili točno na vrijeme, sada morate dodatnim naporima ispravljati.  

Zdravlje Mnogo toga vam nije po volji. Nedostaje vam slobodno vrijeme koje biste posvetili samo sebi. Potrebna vam je pretvorba svakodnevice.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. 11. 2025.