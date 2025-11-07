Dnevni horoskop, Ribe, 07. 11. 2025.

Ljubav Želite promjene, ali ništa ne činite da do promjena dođe. Ljubav morate zaslužiti, nema drugog puta. Važno je da ste dobri i velikodušni.

Posao Cijeli dan ćete ispravljati vlastite financijske pogreške. Ono što niste odradili točno na vrijeme, sada morate dodatnim naporima ispravljati.

Zdravlje Mnogo toga vam nije po volji. Nedostaje vam slobodno vrijeme koje biste posvetili samo sebi. Potrebna vam je pretvorba svakodnevice.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn