Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 11. 2025.
Ljubav Nenametljivi ste i neprimjetni, i ta uloga vam trenutno savršeno odgovara. Popularnost vam stvara smetnje i probleme u ljubavnom životu.     

Posao Uz slabu volju i raspršenu energiju teško ispunjavate preuzete obveze. Složena situacija natjerati će vas da se koncentrirate na posao.     

Zdravlje Vaš imunitet se urušio, i lagano ste prehlađeni. Uvijek vam se početkom studenog dogodi pad energije. Na sreću, sve će se pokazati  brzo prolaznim.   

