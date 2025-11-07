Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 11. 2025.

Ljubav Nenametljivi ste i neprimjetni, i ta uloga vam trenutno savršeno odgovara. Popularnost vam stvara smetnje i probleme u ljubavnom životu.

Posao Uz slabu volju i raspršenu energiju teško ispunjavate preuzete obveze. Složena situacija natjerati će vas da se koncentrirate na posao.

Zdravlje Vaš imunitet se urušio, i lagano ste prehlađeni. Uvijek vam se početkom studenog dogodi pad energije. Na sreću, sve će se pokazati brzo prolaznim.

