Dnevni horoskop, Djevica, 07. 11. 2025.
Ljubav Suzdržavate se od verbalnih napada na partnera ili partnericu, i to je nagovještaj promjene vaše svijesti. Ne možete stalno forsirati iste teme.
Posao Niste u sjajnoj poslovnoj formi, ali situacija se polako mijenja na bolje. Uskoro ćete vidjeti razne poslovne prilike tamo gdje ih prije niste vidjeli.
Zdravlje Dobro bi vam došla velika pauza od svakovrsnog ekstremizma. Najveći i najgori unutarnji neprijatelj je bijes. Potrebno vam je opraštanje.
