Dnevni horoskop, Vaga, 07. 11. 2025.

Ljubav Skrivate svoje osjećaje pred drugima. Pokušavate biti onakvi kakvi niste. Ako budete iskreni prema sebi, situacija u vama će se razjasniti.

Posao Prati vas poslovna sreća. Imate podršku od obitelji. Vaš kreativni rad omogućuje vam poslovni uzlet. Iskoristite prilike koje vam upravo dolaze.

Zdravlje Postali ste maksimalno ubrzani. Vaše želje neprestano se oplođuju i množe. Neka vrst samokontrole definitivno vam je važna i potrebna.

