Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 11. 2025.
Ljubav Niste u dobrim odnosima sa sobom samima. Nesvjesno potencirate destrukciju. Trošite vrijeme na neke pogrešne stvari i na vlastitu štetu.  

Posao Ne ide vam sve po planu i programu. Brzo gubite živce i strpljenje. Možda se obrušite na nedužne suradnike koji vam baš ništa nisu krivi.   

Zdravlje Povratak pesimizmu je ono što najmanje trebate. Sumnjate u sve i svakoga. Slobodno potražite u sebi samima izgubljeni centar za ravnotežu.  

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 11. 2025.