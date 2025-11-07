FREEMAIL
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 11. 2025.
Ljubav Deficitarni ste u pogledu svijesti o vlastitoj odgovornosti. Djelujete  nezavisno, a niste sami na svijetu. On(a) teško podnosi vašu dezintegraciju.      

Posao U poslovnom smislu i kontekstu življenja, kod vas se ne događa ništa značajno. Dosađujete se na vašem radnom mjestu, i ne želite ništa mijenjati.     

Zdravlje Nemate inspiracije. Snovi vam ništa ne govore. Bolujete od tjeskobe i tugaljivosti. Čekate da vas netko ili nešto trgne i pokrene iz letargije.   

Dnevni Horoskop Strijelac

