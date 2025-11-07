Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 11. 2025.

Ljubav U vašu ljubavnu vezu petljaju se neki nepozvani gosti. Nemate straha od konkurencije, i cijelu priču naivno tumačite prijateljskom podrškom.

Posao Vaša nesigurnost u svezi posla i dalje traje. Razočarali ste se u osobe u koje ste imali veliko povjerenje. I vaše je ponašanje loše i problematično.

Zdravlje Nemir i tjeskoba glavna su obilježja vašeg ponašanja. Previše ste skloni destruktivnim mislima i emocijama. Molite se za kozmičko vodstvo.

