Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 11. 2025.
Ljubav U vašu ljubavnu vezu petljaju se neki nepozvani gosti. Nemate straha od konkurencije, i cijelu priču naivno tumačite prijateljskom podrškom.  

Posao Vaša nesigurnost u svezi posla i dalje traje. Razočarali ste se u osobe u koje ste imali veliko povjerenje. I vaše je ponašanje loše i problematično.  

Zdravlje Nemir i tjeskoba glavna su obilježja vašeg ponašanja. Previše ste skloni destruktivnim mislima i emocijama. Molite se za kozmičko vodstvo.  

