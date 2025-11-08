Dnevni horoskop, Rak, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija se iskristalizirala. Sve je na svome mjestu. Sada znate tko koga, kada, a i zašto. Položili ste ispit s odličnom ocjenom.

Posao Ništa se neće dogoditi samo od sebe, a vi i dalje čekate da vam nešto padne ravno s neba. Unutarnji impulsi će vas motivirati na važan preokret.

Zdravlje Sposobni ste vlastitim snagama preurediti svoj život. Jupiter vam pokazuje put u budućnost. Hrabro rastjerajte sve negativne misli i emocije.

Snovi i vizije Ljudi koje u djetinjstvu roditelji nisu shvaćali, nisu obraćali pozornost na njih i nisu ih cijenili, cijeli život žude za priznanjem.

