Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 08. i 09. 11. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna situacija se iskristalizirala. Sve je na svome mjestu.  Sada znate tko koga, kada, a i zašto. Položili ste ispit s odličnom ocjenom.  

Posao Ništa se neće dogoditi samo od sebe, a vi i dalje čekate da vam nešto padne ravno s neba. Unutarnji impulsi će vas motivirati na važan preokret.  

Zdravlje Sposobni ste vlastitim snagama preurediti svoj život. Jupiter vam pokazuje put u budućnost. Hrabro rastjerajte sve negativne misli i emocije.   

Snovi i vizije Ljudi koje u djetinjstvu roditelji nisu shvaćali, nisu obraćali pozornost na njih i nisu ih cijenili, cijeli život žude za priznanjem.  

