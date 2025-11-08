Dnevni horoskop, Blizanci, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Savršenstvo u ovom i ovakvom svijetu ne postoji, a vi ga uporno tražite. Ostaje vam da njega ili nju prihvatite s manama, ili da odustanete.

Posao U poslovnom i financijskom smislu i kontekstu življenja, nemate razloga za pritužbe. Pred vam je važan dogovor za novi poslovni projekt.

Zdravlje Vaše zdravlje je stabilno i uravnoteženo, iako vam se pričinjavaju raznorazni simptomi. Izbjegavajte društvo nemoralnih i poročnih ljudi.

Snovi i vizije Rad na disanju je izvanredno važan i ima tisućugodišnju tradiciju. Postoje mnoge vježbe koje se bave isključivo disanjem. Dužina života ovisi o brzini procesa disanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn