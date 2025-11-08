FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kolo sreće se okreće, i opet ste sami i slobodni. Nikome se ne dajete potpuno do kraja. Raskide odnosa proživljavate hladno, bez plača i boli.    

Posao Površnim pristupom stvarima nećete postići ništa važno i veliko. Tešku situaciju u kojoj se nalazite nadvladati ćete uz pomoć znoja i suza.   

Zdravlje Pogrešno razmišljate i krivo procjenjujete. Prestali ste tražiti istinu u sebi, i zbog toga se iznutra urušavate. Samospoznaja nema alternativu.  

Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Patnja je velika učiteljica koja vas uči poniznosti, poštovanju i otvorenosti i koja vas jača.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. i 09. 11. 2025.