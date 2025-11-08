Dnevni horoskop, Bik, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Kolo sreće se okreće, i opet ste sami i slobodni. Nikome se ne dajete potpuno do kraja. Raskide odnosa proživljavate hladno, bez plača i boli.

Posao Površnim pristupom stvarima nećete postići ništa važno i veliko. Tešku situaciju u kojoj se nalazite nadvladati ćete uz pomoć znoja i suza.

Zdravlje Pogrešno razmišljate i krivo procjenjujete. Prestali ste tražiti istinu u sebi, i zbog toga se iznutra urušavate. Samospoznaja nema alternativu.

Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Patnja je velika učiteljica koja vas uči poniznosti, poštovanju i otvorenosti i koja vas jača.

