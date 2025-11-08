FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 08. i 09. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Za druge ste zatvorena knjiga. Ne ide vam se nigdje. Niste za ništa. Ako se partner(ica) odluči za solo izlazak, to bi vas moglo brzo razbuditi. 

Posao Više ne razlikujete neradne od radnih dana, jer ste stalno u punom pogonu. Previše razmišljate o financijama, a malo o svemu ostalom.   

Zdravlje Nešto vas probada u leđima, ali niste sigurni što i zašto. Ako ništa ne poduzmete, situacija će se pogoršati, i dodatno ćete se ukliještiti.   

Snovi i vizije Koliko malo nudi bogatstvo, posebno neetički stečeno bogatstvo, pokazuje činjenica da brojni bogati ljudi nisu ni sretni ni zadovoljni, a niti su u posjedu unutrašnje sreće – dok je upravo ovo istinsko bogatstvo! 

Horoskop
