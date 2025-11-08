FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Neki među vama ne drže do vjernosti. Igrate se s tuđim emocijama i mislite da ne činite ništa strašno. Neizbježne su vam incidentne situacije.      

Posao Pogrešna poslovna politika vodi vas u slijepu ulicu. Prije nego što prokockate preostali novac, sjetite se svih onih koji o vama financijski ovise.  

Zdravlje Vaši se snovi ne ispunjavaju, i zbog toga ste silno nezadovoljni. Opsjednuti ste neostvarivim stvarima. Morate pronaći izlaz iz konfuzije.    

Snovi i vizije Stalno razmišljajte što onaj drugi može napraviti, a što ne može. Razmislite da li ga možda preopterećujete, previše zahtijevate ili na nešto ne obraćate pozornost.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. i 09. 11. 2025.