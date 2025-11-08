Dnevni horoskop, Lav, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Neki među vama ne drže do vjernosti. Igrate se s tuđim emocijama i mislite da ne činite ništa strašno. Neizbježne su vam incidentne situacije.

Posao Pogrešna poslovna politika vodi vas u slijepu ulicu. Prije nego što prokockate preostali novac, sjetite se svih onih koji o vama financijski ovise.

Zdravlje Vaši se snovi ne ispunjavaju, i zbog toga ste silno nezadovoljni. Opsjednuti ste neostvarivim stvarima. Morate pronaći izlaz iz konfuzije.

Snovi i vizije Stalno razmišljajte što onaj drugi može napraviti, a što ne može. Razmislite da li ga možda preopterećujete, previše zahtijevate ili na nešto ne obraćate pozornost.

