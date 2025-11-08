FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 08. i 09. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Kreativno se igrate i zabavljate u dvoje. Ne dopustite da nekoliko trenutaka svadljivosti sve pokvari. Tražite međusobne sličnosti, a ne razlike.  

Posao Pokušavate motivirati određene ljude za zajedničke projekte, ali ne ide vam sve po planu i programu. Na kraju ćete se odlučiti za solo akciju.    

Zdravlje U posljednje vrijeme često djelujete bijesno i eksplozivno. Kada se raspametite, teško se vraćate u normalu. Najbolje vas je ne izazivati.    

Snovi i vizije Nitko te ne može povrijediti, nitko te ne može prevariti, jer ti više ne tražiš svoju sreću u vanjskome svijetu, nego u sebi. U svome srcu! Tu je sve skriveno! 

Dnevni Horoskop Vaga

