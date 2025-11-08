FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Iako to uporno pokušavate, ne možete izbjeći ili ukinuti vlastite emocije. Ljubav je jako važna dimenzija života. Ne pretjerujte s odricanjem.   

Posao Potrebni su vam novi suradnici, jer određene stvari ne možete učiniti sami. Unaprijed ste isprogramirali nepovjerenje prema svima i svakome.    

Zdravlje Mnoge tegobe imaju psihosomatsko porijeklo. Ako ste stalno ljuti i bijesni, radite na štetu vlastitoga zdravlja. Tražite mir u sebi. To pomaže.     

Snovi i vizije Život je struja. Ne ideš li s njom, tvoj je život blokiran. Ali život ne možeš zaustaviti. Život je snažna struja. Nikad je ne možeš ograničiti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 08. i 09. 11. 2025.