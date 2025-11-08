Dnevni horoskop, Jarac, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Iako to uporno pokušavate, ne možete izbjeći ili ukinuti vlastite emocije. Ljubav je jako važna dimenzija života. Ne pretjerujte s odricanjem.

Posao Potrebni su vam novi suradnici, jer određene stvari ne možete učiniti sami. Unaprijed ste isprogramirali nepovjerenje prema svima i svakome.

Zdravlje Mnoge tegobe imaju psihosomatsko porijeklo. Ako ste stalno ljuti i bijesni, radite na štetu vlastitoga zdravlja. Tražite mir u sebi. To pomaže.

Snovi i vizije Život je struja. Ne ideš li s njom, tvoj je život blokiran. Ali život ne možeš zaustaviti. Život je snažna struja. Nikad je ne možeš ograničiti.

