FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Slobodna ljubav ima svoju cijenu i rok trajanja. Izbjegavajući obveze koje sa sobom donosi ozbiljna ljubavna veza, dokazujete vlastitu nezrelost.   

Posao Razapeti ste između prošlosti i budućnosti, a poslovna sadašnjost vam je neizvjesna. Ponekad je potrebno učiniti radikalan rez. Samo hrabro.    

Zdravlje Zapustili ste se tjelesno i duhovno. Vaša životna filozofija sve više nalikuje nihilizmu. Pod hitno vam je potreban zaokret ka svjetlu i ljubavi.  

Snovi i vizije Vaša dobra i loša djela, znači ono što već znate kao i ono što još trebate naučiti, određuje vaš sadašnji život. Razmotrite i proučite kakva vam je karma nametnuta kroz članove vaše obitelji.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 11. 2025.