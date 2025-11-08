Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Slobodna ljubav ima svoju cijenu i rok trajanja. Izbjegavajući obveze koje sa sobom donosi ozbiljna ljubavna veza, dokazujete vlastitu nezrelost.

Posao Razapeti ste između prošlosti i budućnosti, a poslovna sadašnjost vam je neizvjesna. Ponekad je potrebno učiniti radikalan rez. Samo hrabro.

Zdravlje Zapustili ste se tjelesno i duhovno. Vaša životna filozofija sve više nalikuje nihilizmu. Pod hitno vam je potreban zaokret ka svjetlu i ljubavi.

Snovi i vizije Vaša dobra i loša djela, znači ono što već znate kao i ono što još trebate naučiti, određuje vaš sadašnji život. Razmotrite i proučite kakva vam je karma nametnuta kroz članove vaše obitelji.

