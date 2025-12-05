Bivša tenisačica Jelena Dokić iz bolničkog kreveta uputila važan apel ženama

Bivša teniska zvijezda Jelena Dokić (42), rođena Osječanka, podijelila je s pratiteljima na Instagramu da se oporavlja od operacije, iskoristivši priliku da pošalje snažnu poruku o važnosti ženskog zdravlja.

Na fotografijama iz bolničke postelje u Melbourneu, Dokić unatoč svemu pozira s osmijehom. U opisu je otkrila da je uspješno operirana te da joj je uklonjen veliki miom, dobroćudna izraslina na maternici. "Malo me bole četiri reza na trbuhu, ali sve je normalno i oporavljam se", napisala je. Svoju je objavu posvetila podizanju svijesti o miomima, naglasivši kako će ih do 50. godine života dobiti čak 70 posto žena. "Molim vas, idite na redovite ginekološke preglede. Ako ikad osjetite da nešto nije u redu ili vas boli, nemojte to zanemariti", apelirala je Dokić, potičući žene da se uvijek zauzmu za svoje zdravlje.

Ova objava dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Dokić bila hospitalizirana u kolovozu tijekom komentiranja US Opena, kada je izraslina i otkrivena. Njezina borba za zdravlje samo je nastavak nevjerojatne životne priče o otpornosti, koju je detaljno opisala u svojim bestselerima "Nesalomljiva" i "Neustrašiva". Kao glasna zagovornica mentalnog i fizičkog zdravlja, Jelena neprestano koristi svoju platformu kako bi ohrabrila druge, govoreći otvoreno o svojim borbama s depresijom i posljedicama zlostavljanja koje je trpjela u mladosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezina iskrenost i snaga dirnule su brojne pratitelje, koji su joj u komentarima uputili na tisuće poruka podrške. "Brz oporavak", "Čuvaj se, Jelena" i "Hvala ti što govoriš o ovome" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je cijenjena. Njezin oporavak sada je u prvom planu, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju njezin povratak komentatorskim i govorničkim angažmanima.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković se slikao s vjernicima u Vatikanu