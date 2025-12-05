Višnja Ljubičić o brutalnom ubojstvu u Međimurju: 'Femicid je predvidljiv i sprječiv'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine te poručuje da je femicid, teško ubojstvo ženske osobe, kazneno djelo koje je predvidljivo i sprječivo.

"Dinamika i obrasci koji dovode do ubojstva žena gotovo su uvijek isti, kao i rizici koji ukazuju da bi moglo doći do femicida. To su prisilna kontrola, ljubomora, prijetnje, alkoholizam, posjedovanje oružja i kao krunski okidač odluka žene da prekine nasilnički odnos", kaže pravobraniteljica u reakciji na slučaj iz Međimurja.

Dodaje da bi takvi alarmi trebali biti temelj za brzu i najvišu razinu zaštite žrtava te učinkovit progon počinitelja.

Upozorava da policija, pravosuđe, ali i najbliža okolina u praksi često ne prepoznaju signale koji prethode femicidu te da se čak i prijetnje ubojstvom ili samoubojstvom nerijetko ne tretiraju kao dovoljan znak za hitnu intervenciju.

"To ukazuje na manjak društvene svijesti o opasnosti obiteljskog nasilja i na neprepoznavanje femicida kao jednog od najpredvidljivijih ubojstava", ističe.

Ovo je 17. femicid u 2025. godini

Ljubičić naglašava da je u Hrvatskoj ovo 17. femicid u 2025. godini. Smatra da je nužno da policija i druga nadležna tijela primjenjuju posebne kriterije u procjeni rizika, koriste širok spektar zakonskih mjera zaštite te predlažu najstrože kazne počiniteljima.

"Potrebno je ojačati sustav ranog prepoznavanja i prevencije nasilja te dodatno ulagati u edukaciju stručnjaka i promjene društvenih stavova koji umanjuju ozbiljnost nasilja nad ženama", kaže.

"Svaki femicid predstavlja poraz sustava i mora biti poticaj za dublju analizu svih propusta, kako nijedna prijava nasilja ne bi ostala bez odgovora i kako bi žene u Hrvatskoj mogle živjeti sigurno", poručuje pravobraniteljica.

Podsjetimo, u četvrtak navečer u Murskom Središću 40-godišnjak je iz vatrenog oružja usmrtio 28-godišnju trudnicu, a potom teško ranio njezinu 29-godišnju sestru te pobjegao. Vozilo osumnjičenog pronađeno je u Sloveniji, a policija navodi da je ranije evidentiran za oko 35 kaznenih djela. Ozlijeđena žena i dalje se bori za život.

