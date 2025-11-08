Dnevni horoskop, Škorpion, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav S vama je teško izaći na kraj. Ako volite, zaljubljeni ste fatalno. Ako (više) ne volite, onda osvetoljubivo mrzite. Sami sebe opasno potkopavate.

Posao Niste zainteresirani za posao. Na pameti su vam ljubavne intrige i manipulacije. Možda sami upadnete u zamku koju ste postavili za druge.

Zdravlje Kroz život vas vode vaši destruktivni nagoni. Širite konfliktne vibracije. Ne poštujete sebe, a ni druge ljude. Duboko ste zaglibili u mulj.

Snovi i vizije Sreću postižete samo žrtvom i odricanjem – i uvidom. Uvid je kada znate kada ćete što žrtvovati, te kada se trebate i čega odreći.

