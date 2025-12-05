Preminula reality zvijezda: Obitelj u suzama, otkrivena njezina posljednja poruka

Plesačica i reality zvijezda Criscilla Anderson, poznata po svom radu kao hip-hop plesačica i po sudjelovanju u reality serijalu Country Ever After, preminula je u 47. godini života nakon dugotrajne i iscrpljujuće borbe s rakom debelog crijeva, prenose američki mediji.

Prijateljica objavila vijest i emotivne poruke

Njezina bliska prijateljica Lindsey Villatoro, fotografkinja i humanitarka, prva je javno podijelila tužnu vijest, dodajući i dirljive Criscilline riječi koje je unaprijed pripremila za svoju obitelj. Lindsey je napisala kako je “srce boli zbog gubitka” te kako joj je “pratiti Criscillu do samog kraja bila najveća životna čast”.

Oproštajna poruka koja slama srce

U unaprijed ostavljenoj poruci, Criscilla je zapisala da je “otišla u miru, okružena ljubavlju” te zamolila svoje voljene da ne dopuste da ih tuga proguta. Istaknula je da je “dovoljno dugo i hrabro” vodila svoju bitku i da “nije nestala, nego se vratila kući”.

Posljednje riječi upućene djeci i obitelji

U nastavku oproštajne poruke obratila se svojoj djeci - Ethanu, Emmarie i Everleigh, koje je dobila u braku s country pjevačem Coffeyjem Andersonom, kao i pokćerki Savannahi. Svakom je uputila osobnu poruku ljubavi i ohrabrenja, naglašavajući da će “zauvijek ostati uz njih”, čak i ako fizički više nije prisutna.

Godine borbe s teškom bolešću

Criscilli je rak debelog crijeva prvi put dijagnosticiran 2018. godine. Nakon liječenja bolest je 2021. nakratko ušla u remisiju, no već godinu poslije ponovno se vratila. Prije mjesec dana, njezina prijateljica Lindsey objavila je kako se bolest proširila i na mozak te da je Criscilla pretrpjela moždani udar, što je označilo najtežu fazu njezine borbe.

