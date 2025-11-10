Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 10. 11. 2025.
Ljubav Fino se zabavljate u ugodnom društvu. Igrate se kako se već dugo niste igrali. Ovo posebno vrijedi za vas koji ste odnedavno jako zaljubljeni.
Posao Imate financijskih dugova na sve strane i to vas opasno frustrira. Spasiti će vas originalne ideje uz pomoć kojih ćete ubrzati rast prihoda.
Zdravlje Sretni ste, jer ste zdravi. Uz novu ljubav zaboravljate stare probleme. Sposobni ste ostati vedri i puni optimizma u teškim situacijama.
