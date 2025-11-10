FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 10. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 10. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Fino se zabavljate u ugodnom društvu. Igrate se kako se već dugo niste igrali. Ovo posebno vrijedi za vas koji ste odnedavno jako zaljubljeni.  

Posao Imate financijskih dugova na sve strane i to vas opasno frustrira. Spasiti će vas originalne ideje uz pomoć kojih ćete ubrzati rast prihoda.  

Zdravlje Sretni ste, jer ste zdravi. Uz novu ljubav zaboravljate stare probleme. Sposobni ste ostati vedri i puni optimizma u teškim situacijama.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 10. 11. 2025.