FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Lako previdite važne događaje, jer žudite za čudesnim stvarima. Vaš ljubavni preobražaj je u tijeku. U procesu ste emocionalnog sazrijevanja.     

Posao Problemi na koje stalno nailazite, dodatno jačaju vašu vjeru u  poslovni uspjeh. Prije ili kasnije, dići ćete se iz pepela poput feniksa.      

Zdravlje Pokazujete se u krasnom izdanju. Nitko ne vidi vašu nesigurnost i sumnjičavost. Važno je da se iskreno i hrabro suočite sa svojim frustracijama.     

Snovi i vizije Pozitivno mišljenje golema je snaga. S pomoću pozitivnoga mišljenja možete na svoju budućnost pozitivno utjecati, i možete sebe sačuvati od posljedica negativnog razmišljanja.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. i 09. 11. 2025.