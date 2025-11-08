Dnevni horoskop, Ribe, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Lako previdite važne događaje, jer žudite za čudesnim stvarima. Vaš ljubavni preobražaj je u tijeku. U procesu ste emocionalnog sazrijevanja.

Posao Problemi na koje stalno nailazite, dodatno jačaju vašu vjeru u poslovni uspjeh. Prije ili kasnije, dići ćete se iz pepela poput feniksa.

Zdravlje Pokazujete se u krasnom izdanju. Nitko ne vidi vašu nesigurnost i sumnjičavost. Važno je da se iskreno i hrabro suočite sa svojim frustracijama.

Snovi i vizije Pozitivno mišljenje golema je snaga. S pomoću pozitivnoga mišljenja možete na svoju budućnost pozitivno utjecati, i možete sebe sačuvati od posljedica negativnog razmišljanja.

