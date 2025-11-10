Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 11. 2025.

Ljubav Vaša prirodna radoznalost opskrbljuje vas nizom šala i anegdota. Više volite bezbrižne razgovore, nego opterećujuće emocionalne izljeve.

Posao Obavljate puno posla, ali radite i greške. Trebate naučiti da ne zabadate nos u tuđe stvari. Postoji vrijeme za razgovor i vrijeme za šutnju.

Zdravlje Trošite velike količine raznih pripravaka i vitamina kako biste zaustavili pad imuniteta. Još vaš nije ništa pošteno zgrabilo, a možda i neće.

