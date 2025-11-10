Dnevni horoskop, Bik, 10. 11. 2025.

Ljubav Postali ste privlačni drugim ljudima, a da to niste ni primijetili. Iz vas zrači strastvena sila koja vas čini karizmatičnim. Pazite koga i zašto želite.

Posao Imate jaku želju za dokazivanjem i kontroliranjem situacije. Mnogi vam se sklanjaju s puta, ali ima i onih koji vam se otvoreno suprotstavljaju.

Zdravlje Nemate problema s voljom, snagom i energijom. Imuni ste na razne viruse i bakterije. Danas će se pobuniti i uznemiriti vaše osjetljivo srce.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn