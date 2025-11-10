FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 10. 11. 2025.

Foto:

Ljubav U vašoj intimnoj vezi nije sve tako sjajno kako mislite da jest. Rasprave su normalna pojava, sve dok ne prerastu u otvoreno vrijeđanje.  

Posao Odustajete od jednog posla i započinjete novi. U stalnoj promjeni želja i interesa stradavaju vaši živci. Koncentrirajte se samo na jedan projekt.   

Zdravlje Mogući su problemi zbog alergije. Posebno su vam osjetljivi dišni putevi. Ako imate kronični bronhitis, situacija će se dodatno rasplamsati.  

Dnevni Horoskop Rak

