Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. 11. 2025.
Ljubav U vašoj intimnoj vezi nije sve tako sjajno kako mislite da jest. Rasprave su normalna pojava, sve dok ne prerastu u otvoreno vrijeđanje.
Posao Odustajete od jednog posla i započinjete novi. U stalnoj promjeni želja i interesa stradavaju vaši živci. Koncentrirajte se samo na jedan projekt.
Zdravlje Mogući su problemi zbog alergije. Posebno su vam osjetljivi dišni putevi. Ako imate kronični bronhitis, situacija će se dodatno rasplamsati.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BLIŽE REALU /
Celta nakon Dinama namučila i Barcelonu: Presudio je hat-trick sjajnog Lewandowskog
'NISMO EKIPA' /
Distorzija slike i odgovornost igrača: Treba li Dinamu stvarno promjena trenera?
JESTE LI VI BILI? /
Zagrebački cener ponovno oduševio: Pogledajte spektakularnu atmosferu s noćne utrke
'NIJE IŠLO' /
Budimir: 'Pokušali smo svim silama zabiti još jedan gol za prvo mjesto u skupini'
KAKVA HOBOTNICA /
Pogledajte čudesne obrane Zelenike koje su uništile Rijeku i odvele Varaždin na treće mjesto
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. 11. 2025.