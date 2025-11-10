FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 10. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 10. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Dajete malo, a tražite previše. Pobuna od strane partnera ili partnerice je neizbježna. Priuštite sebi i njemu ili njoj iskreni razgovor.   

Posao Želite brzo riješiti nagomilane poslovne probleme, ali vam to ne polazi za rukom. Ostvariti ćete vaše ambicije na spor ali dostižan način.   

Zdravlje Neki među vama ostali su sami nakon nedavnih ljubavnih okršaja. Iskoristite vlastitu usamljenost kako biste dubinski preispitali sami sebe.   

Dnevni Horoskop Lav

