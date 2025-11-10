Dnevni horoskop, Djevica, 10. 11. 2025.

Ljubav Izgledni su važni ljubavni događaji, koji će imati dalekosežan utjecaj na vaš život. Hladna glava i vruće srce dobitna su ljubavna kombinacija.

Posao Ratne igre u vašem poslovnom okružju, u indirektnoj su vezi s vama. Od vas će biti zatraženo da zauzmete određeni stav i odaberete stranu.

Zdravlje Imate sebe pod kontrolom, i u mentalnom i u emocionalnom smislu. Planetarni utjecaji bude u vama želju za novom kvalitetom življenja.

