Dnevni horoskop, Ribe, 10. 11. 2025.

Ljubav Niste sigurni da li vas on ili ona voli. Vaša nesigurnost vidljiva je iz aviona. Stalno izmišljate nove razloge za ljubomoru. Prestanite to raditi.
Posao Osigurali ste vlastitu imovinu na razne načine, ali opet niste sigurni. Plašite se da vas netko potkrada i to na jedan prikriven i nevidljiv način.
Zdravlje Uvukli ste se u sebe i sa strahom promatrate okolni svijet. Potrebno vam je emocionalno otvaranje. Ne dopustite da život prolazi pored vas.
