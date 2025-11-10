Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 11. 2025.

Ljubav Vaše eksperimentalne ljubavne igre upravo su započele. Prije nego se uvalite u nove ljubavne probleme, razmislite o mogućim posljedicama.

Posao Skloni ste izreći svašta u pogrešnom trenutku. To uzrokuje nevolje, a reakcije okoline navesti će vas da se zapitate zašto ste takvi kakvi jeste.

Zdravlje Lako upadate u maglovita stanja duha. Vašu osobnu psihologiju malo tko razumije. Najgore od svega je što ste sami sebi malo važni.

