Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 11. 2025.

Ljubav Šutite i potiskujete osjećaje, sve dok ne prasnete poput kakve eksplozivne naprave. Prenosite vlastite frustracije na partnera ili partnericu.

Posao U vama se zbog financijskih gubitaka akumulirala velika količina stresa. Vaše poslovne revolucije nema na vidiku. Krenite korak po korak.

Zdravlje Kad iz vas krene bujica kritika i optužbi na račun drugih ljudi, teško se zaustavljate. Blagotvorni ste kao olujni vjetar koji ruši sve pred sobom.

