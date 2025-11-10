FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 11. 2025.
Ljubav Šutite i potiskujete osjećaje, sve dok ne prasnete poput kakve eksplozivne naprave. Prenosite vlastite frustracije na partnera ili partnericu.   

Posao U vama se zbog financijskih gubitaka akumulirala velika količina stresa. Vaše poslovne revolucije nema na vidiku. Krenite korak po korak.      

Zdravlje Kad iz vas krene bujica kritika i optužbi na račun drugih ljudi, teško se zaustavljate. Blagotvorni ste kao olujni vjetar koji ruši sve pred sobom.  

Dnevni Horoskop škorpion

