Dnevni horoskop, Jarac, 10. 11. 2025.

Ljubav Popravili ste komunikaciju sa svijetom, ali i dalje niste u najboljim odnosima s najbližima. Puno vam je lakše otvoriti se nepoznatim ljudima.

Posao Brzi, spretni i probitačni Jarci stvaraju poslovna čuda. Ostaje vam još da odredite sebi dugoročne ciljeve koje želite realizirati u budućnosti.

Zdravlje Netko s kim ste dosta bliski iznenada će razotkriti vaše obmane i neistine, i to vas neće razveseliti. Svaka laž se prije ili kasnije razotkrije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn