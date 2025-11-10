FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 10. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 10. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Popravili ste komunikaciju sa svijetom, ali i dalje niste u najboljim odnosima s najbližima. Puno vam je lakše otvoriti se nepoznatim ljudima.     

Posao Brzi, spretni i probitačni Jarci stvaraju poslovna čuda. Ostaje vam još da odredite sebi dugoročne ciljeve koje želite realizirati u budućnosti.    

Zdravlje Netko s kim ste dosta bliski iznenada će razotkriti vaše obmane i neistine, i to vas neće razveseliti. Svaka laž se prije ili kasnije razotkrije.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 10. 11. 2025.