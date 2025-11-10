Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 11. 2025.

Ljubav Plaćate visoku cijenu za vlastiti ekstremizam. Vaše stroge kriterije odabira nitko ne može ispuniti. Na vrhu ste planine, i sami ste na svijetu.

Posao Nebo ima nešto protiv vas. Pokušajte na određeno vrijeme stišati vaše pobunjeničke impulse. Vrijeme je za suradnju, a ne za sukobljavanja.

Zdravlje Trebali biste čuvati snagu. Vaš organizam je "na rezervi" već neko vrijeme. Učinite nešto dobro za sebe, odustanite od prekovremenog rada.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn