Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 11. 2025.
Ljubav Plaćate visoku cijenu za vlastiti ekstremizam. Vaše stroge kriterije odabira nitko ne može ispuniti. Na vrhu ste planine, i sami ste na svijetu.
Posao Nebo ima nešto protiv vas. Pokušajte na određeno vrijeme stišati vaše pobunjeničke impulse. Vrijeme je za suradnju, a ne za sukobljavanja.
Zdravlje Trebali biste čuvati snagu. Vaš organizam je "na rezervi" već neko vrijeme. Učinite nešto dobro za sebe, odustanite od prekovremenog rada.
