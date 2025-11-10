FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Plaćate visoku cijenu za vlastiti ekstremizam. Vaše stroge kriterije odabira nitko ne može ispuniti. Na vrhu ste planine, i sami ste na svijetu.      

Posao Nebo ima nešto protiv vas. Pokušajte na određeno vrijeme stišati vaše pobunjeničke impulse. Vrijeme je za suradnju, a ne za sukobljavanja.    

Zdravlje Trebali biste čuvati snagu. Vaš organizam je "na rezervi" već neko vrijeme. Učinite nešto dobro za sebe, odustanite od prekovremenog rada.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 11. 2025.